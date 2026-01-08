Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este miércoles, 7 de enero de 2026. A la cabeza salió el 3974 (Gente Negra).

1° 3974 11° 2957 2° 8866 12° 5009 3° 3800 13° 1622 4° 9018 14° 2011 5° 4401 15° 4073 6° 3202 16° 3342 7° 2816 17° 5075 8° 5670 18° 9532 9° 3843 19° 3860 10° 7308 20° 6791

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados históricos y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.