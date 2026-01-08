En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este miércoles, 7 de enero de 2026. A la cabeza salió el 3974 (Gente Negra).

 1°3974 11°2957 
 8866  12°5009
 3°3800  13°1622 
 9018  14°2011 
 4401  15°4073 
 6°3202  16°3342
 2816  17°5075 
 5670  18°9532 
 3843  19°3860 
 10°7308 20°6791 

Te puede interesar

Adiós al inodoro: así es el nuevo aparato que lo reemplazará para siempre en todas las casas

Te puede interesar

Adiós Starlink para siempre: el innovador sistema de Elon Musk que será diez veces más veloz y dominará el planeta

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados históricos y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.

Te puede interesar

Argentina construirá un tranvía de u$s 500 millones: unirá una ciudad entera de norte y sur en solo 10 minutos

Te puede interesar

Inauguran el primer tren panorámico nocturno: exhibe un fenómeno singular en el mundo y atravesará paisajes bellos