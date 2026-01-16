Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este jueves, 15 de enero de 2026. A la cabeza salió el 9326 (La Misa).

1° 9326 11° 0011 2° 5033 12° 9943 3° 9079 13° 5171 4° 3292 14° 2919 5° 4919 15° 7504 6° 9259 16° 0539 7° 3044 17° 3482 8° 2736 18° 4758 9° 7519 19° 6718 10° 0545 20° 0901

¿Cuáles son los horarios de los sorteos de la Quiniela de Tucumán?

La Quiniela de Tucumán realiza sorteos de lunes a sábado en cinco turnos: Matutina (11.30 horas), Vespertina (14.30 horas), de la Siesta (17.30 horas), de la Tarde (19.30 horas) y Nocturna (22.00 horas). Estos sorteos son organizados por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.