Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este viernes, 19 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 0998 (Lavandera).

 1°0998 11°7246 
 5927  12°6893
 3°6620  13°5056 
 4719  14°0799 
 9332  15°9616 
 6°7709  16°5213
 5015  17°9271 
 9898  18°2680 
 5370  19°4270 
 10°8839 20°2297 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El valor del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.