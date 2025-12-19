Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este viernes, 19 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 0998 (Lavandera).

1° 0998 11° 7246 2° 5927 12° 6893 3° 6620 13° 5056 4° 4719 14° 0799 5° 9332 15° 9616 6° 7709 16° 5213 7° 5015 17° 9271 8° 9898 18° 2680 9° 5370 19° 4270 10° 8839 20° 2297

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El valor del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.