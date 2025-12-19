En esta noticia
Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este viernes, 19 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 0998 (Lavandera).
|1°
|0998
|11°
|7246
|2°
|5927
|12°
|6893
|3°
|6620
|13°
|5056
|4°
|4719
|14°
|0799
|5°
|9332
|15°
|9616
|6°
|7709
|16°
|5213
|7°
|5015
|17°
|9271
|8°
|9898
|18°
|2680
|9°
|5370
|19°
|4270
|10°
|8839
|20°
|2297
¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?
La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.
¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?
El valor del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.