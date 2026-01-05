Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este lunes, 5 de enero de 2026. A la cabeza salió el 4928 (El Cerro).

1° 4928 11° 4056 2° 4405 12° 8723 3° 0970 13° 3784 4° 7407 14° 0102 5° 2225 15° 9677 6° 5305 16° 2687 7° 8291 17° 9217 8° 7524 18° 8700 9° 9813 19° 5081 10° 7823 20° 7908

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.