Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este lunes, 5 de enero de 2026. A la cabeza salió el 4928 (El Cerro).

 1°4928 11°4056 
 4405  12°8723
 3°0970  13°3784 
 7407  14°0102 
 2225  15°9677 
 6°5305  16°2687
 8291  17°9217 
 7524  18°8700 
 9813  19°5081 
 10°7823 20°7908 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.