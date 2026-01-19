En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este lunes, 19 de enero de 2026. A la cabeza salió el 4891 (Excusado).

 1°4891 11°8006 
 1938  12°9533
 3°2625  13°8446 
 4573  14°6378 
 8063  15°5453 
 6°3881  16°3441
 8428  17°1465 
 7295  18°6237 
 8703  19°7995 
 10°3295 20°9539 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados pasados y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.

