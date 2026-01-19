Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este lunes, 19 de enero de 2026. A la cabeza salió el 4891 (Excusado).

1° 4891 11° 8006 2° 1938 12° 9533 3° 2625 13° 8446 4° 4573 14° 6378 5° 8063 15° 5453 6° 3881 16° 3441 7° 8428 17° 1465 8° 7295 18° 6237 9° 8703 19° 7995 10° 3295 20° 9539

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados pasados y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.