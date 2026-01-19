En esta noticia
Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este lunes, 19 de enero de 2026. A la cabeza salió el 4891 (Excusado).
|1°
|4891
|11°
|8006
|2°
|1938
|12°
|9533
|3°
|2625
|13°
|8446
|4°
|4573
|14°
|6378
|5°
|8063
|15°
|5453
|6°
|3881
|16°
|3441
|7°
|8428
|17°
|1465
|8°
|7295
|18°
|6237
|9°
|8703
|19°
|7995
|10°
|3295
|20°
|9539
¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?
Si bien no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados pasados y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.
¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?
La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.