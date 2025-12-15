Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este lunes, 15 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 3557 (El Jorobado).

1° 3557 11° 7590 2° 9954 12° 1601 3° 4655 13° 1893 4° 7373 14° 6971 5° 2651 15° 2280 6° 2639 16° 1254 7° 5572 17° 9132 8° 2609 18° 5336 9° 2880 19° 1897 10° 6900 20° 5115

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.