Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este lunes, 15 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 3557 (El Jorobado).

 1°3557 11°7590 
 9954  12°1601
 3°4655  13°1893 
 7373  14°6971 
 2651  15°2280 
 6°2639  16°1254
 5572  17°9132 
 2609  18°5336 
 2880  19°1897 
 10°6900 20°5115 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.