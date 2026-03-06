Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este jueves, 5 de marzo de 2026. A la cabeza salió el 4821 (Mujer). No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar. La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.