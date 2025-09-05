Edición: Argentina
Resultados de la Quiniela de Santa Fe en la Vespertina: las cifras ganadores del viernes 5 de septiembre

Revisá los resultados del sorteo de la quiniela de Santa Fe de este viernes en la Vespertina.

En este viernes, 5 de septiembre de 2025, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 2759 - Las Plantas

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 5 de septiembre

 1°2759 11°1666
 3040  12°0216
 3°9516 13°2669 
 1357  14°9695 
 0723  15°8582 
 6°8396  16°7185
 4397  17°5640 
 0597  18°5441 
 9027  19°2027 
 10°5816 20°4962 

¿Qué significa soñar con las plantas?

Soñar con plantas puede simbolizar crecimiento personal y renovación. Estas visiones a menudo reflejan el estado emocional del soñador, indicando un deseo de florecer en diferentes aspectos de la vida.

Además, las plantas en los sueños pueden representar la conexión con la naturaleza y la necesidad de cuidar de uno mismo. Pueden ser un recordatorio de la importancia de nutrir nuestras relaciones y proyectos.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas entromete en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los las personas que queremos.

