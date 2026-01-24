En esta noticia

En este viernes, 23 de enero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 4569 - Vicios

Te puede interesar

Especial para casas chicas: el árbol que no levanta el piso con las raíces, ofrece frutas en verano y aguanta la sequía

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 23 de enero

 1°4569 11°8061
 1252  12°3740
 3°9589 13°0644 
 7201  14°7226 
 6784  15°3805 
 6°2521  16°8800
 2775  17°3051 
 2650  18°1393 
 3331  19°9589 
 10°7490 20°9614 

Te puede interesar

Por nueva Ley de Sucesiones, los viudos no recibirán los bienes aunque lo especifique el testamento

¿Qué significa soñar con vicios?

Soñar con vicios puede reflejar una lucha interna con comportamientos o hábitos que consideras negativos en tu vida. Este tipo de sueño a menudo indica la necesidad de confrontar y superar esos aspectos que te limitan.

Además, puede ser un llamado a la reflexión sobre tus elecciones y su impacto en tu bienestar emocional. Los vicios en los sueños pueden simbolizar deseos reprimidos o la búsqueda de satisfacción en áreas poco saludables.

Consejos para los apostantes

El juego tendría que ser una modo de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

Te puede interesar

Renovarán uno de los aeropuertos más importantes del país y pasará a ser un referente internacional