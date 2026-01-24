En esta noticia
En este viernes, 23 de enero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 4569 - Vicios
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 23 de enero
|1°
|4569
|11°
|8061
|2°
|1252
|12°
|3740
|3°
|9589
|13°
|0644
|4°
|7201
|14°
|7226
|5°
|6784
|15°
|3805
|6°
|2521
|16°
|8800
|7°
|2775
|17°
|3051
|8°
|2650
|18°
|1393
|9°
|3331
|19°
|9589
|10°
|7490
|20°
|9614
¿Qué significa soñar con vicios?
Soñar con vicios puede reflejar una lucha interna con comportamientos o hábitos que consideras negativos en tu vida. Este tipo de sueño a menudo indica la necesidad de confrontar y superar esos aspectos que te limitan.
Además, puede ser un llamado a la reflexión sobre tus elecciones y su impacto en tu bienestar emocional. Los vicios en los sueños pueden simbolizar deseos reprimidos o la búsqueda de satisfacción en áreas poco saludables.
Consejos para los apostantes
El juego tendría que ser una modo de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.
Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.