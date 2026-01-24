En este viernes, 23 de enero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 4569 - Vicios

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 23 de enero

1° 4569 11° 8061 2° 1252 12° 3740 3° 9589 13° 0644 4° 7201 14° 7226 5° 6784 15° 3805 6° 2521 16° 8800 7° 2775 17° 3051 8° 2650 18° 1393 9° 3331 19° 9589 10° 7490 20° 9614

¿Qué significa soñar con vicios?

Soñar con vicios puede reflejar una lucha interna con comportamientos o hábitos que consideras negativos en tu vida. Este tipo de sueño a menudo indica la necesidad de confrontar y superar esos aspectos que te limitan.

Además, puede ser un llamado a la reflexión sobre tus elecciones y su impacto en tu bienestar emocional. Los vicios en los sueños pueden simbolizar deseos reprimidos o la búsqueda de satisfacción en áreas poco saludables.

Consejos para los apostantes

El juego tendría que ser una modo de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.