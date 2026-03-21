El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este viernes, 20 de marzo de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la vespertina. En este viernes, 20 de marzo de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes: Soñar con un serrucho puede simbolizar la necesidad de cortar o eliminar algo de tu vida. Este sueño a menudo refleja la lucha interna que sientes al enfrentar situaciones difíciles o relaciones tóxicas. Además, el serrucho en los sueños puede representar la creatividad y la capacidad de resolver problemas. Puede ser un llamado a utilizar tus habilidades para superar obstáculos y avanzar en tus objetivos. El juego tiene que ser una modo de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ello, es relevante determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional. Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.