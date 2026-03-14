Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este viernes, 13 de marzo de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la vespertina definió los números ganadores del día. En este viernes, 13 de marzo de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes: Soñar con un enamorado puede reflejar deseos y anhelos románticos en la vida real. Este tipo de sueño a menudo simboliza la búsqueda de amor y conexión emocional. Además, puede indicar la necesidad de explorar sentimientos ocultos o resolver conflictos en una relación actual. Los sueños con enamorados también pueden ser un reflejo de la felicidad y la satisfacción en el ámbito amoroso. La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital. Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.