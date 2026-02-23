En este sábado, 21 de febrero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes: Soñar con lluvia a menudo simboliza la purificación y la renovación emocional. Puede indicar que el soñador está liberando tensiones o sentimientos reprimidos, permitiendo que surjan nuevas oportunidades en su vida. Además, la lluvia en los sueños puede representar tristeza o melancolía, sugiriendo que el soñador está procesando experiencias difíciles. Sin embargo, también puede ser un signo de crecimiento y fertilidad, ya que la lluvia es esencial para la vida y el desarrollo personal. La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital. Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.