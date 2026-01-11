En esta noticia

En este sábado, 10 de enero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 4876 - Las Llamas

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 10 de enero

 1°4876 11°4254
 1285  12°7750
 3°9528 13°6110 
 8593  14°1338 
 7729  15°1459 
 6°4584  16°6999
 1506  17°0211 
 0348  18°8545 
 9357  19°3269 
 10°4360 20°3699 

¿Qué significa soñar con las llamas?

Soñar con llamas puede simbolizar pasión y deseo ardiente en la vida del soñador. Estas llamas representan emociones intensas que pueden estar tanto en el ámbito amoroso como en el profesional.

Además, las llamas en un sueño pueden indicar transformación y cambio. Pueden sugerir que es momento de dejar atrás viejas costumbres y abrazar nuevas oportunidades que se presentan.

Consejos para los jugadores

El juego debe ser una manera de esparcimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Igualmente, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

