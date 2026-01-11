En este sábado, 10 de enero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 4876 - Las Llamas

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 10 de enero

1° 4876 11° 4254 2° 1285 12° 7750 3° 9528 13° 6110 4° 8593 14° 1338 5° 7729 15° 1459 6° 4584 16° 6999 7° 1506 17° 0211 8° 0348 18° 8545 9° 9357 19° 3269 10° 4360 20° 3699

¿Qué significa soñar con las llamas?

Soñar con llamas puede simbolizar pasión y deseo ardiente en la vida del soñador. Estas llamas representan emociones intensas que pueden estar tanto en el ámbito amoroso como en el profesional.

Además, las llamas en un sueño pueden indicar transformación y cambio. Pueden sugerir que es momento de dejar atrás viejas costumbres y abrazar nuevas oportunidades que se presentan.

Consejos para los jugadores

El juego debe ser una manera de esparcimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Igualmente, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.