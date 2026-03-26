Este miércoles, 25 de marzo de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de la Vespertina. En este miércoles, 25 de marzo de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes: Soñar con La Manteca puede simbolizar la búsqueda de la felicidad y la satisfacción en la vida. Este personaje a menudo representa la alegría y la diversión, sugiriendo que el soñador anhela momentos de despreocupación. Además, el sueño puede reflejar la necesidad de conectar con la infancia y los recuerdos felices. La Manteca, como figura lúdica, invita a recordar la importancia de disfrutar de las pequeñas cosas y mantener un espíritu juguetón. Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación. Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los las personas que queremos.