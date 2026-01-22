En esta noticia
En este miércoles, 21 de enero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 0196 - Marido
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 21 de enero
|1°
|0196
|11°
|2490
|2°
|3765
|12°
|2076
|3°
|3268
|13°
|4436
|4°
|4154
|14°
|3625
|5°
|6618
|15°
|1640
|6°
|1760
|16°
|5625
|7°
|4292
|17°
|8180
|8°
|8082
|18°
|7592
|9°
|7479
|19°
|1701
|10°
|5210
|20°
|9779
¿Qué significa soñar con marido?
Soñar con un marido puede simbolizar la búsqueda de estabilidad emocional y compromiso en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja deseos de conexión y amor en las relaciones personales.
Además, puede representar aspectos de la personalidad del soñador, como la necesidad de apoyo y protección. También puede indicar preocupaciones sobre la relación actual o el deseo de encontrar una pareja ideal.
¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?
Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.
Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los otros.