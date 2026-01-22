En esta noticia

En este miércoles, 21 de enero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 0196 - Marido

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 21 de enero

 1°0196 11°2490
 3765  12°2076
 3°3268 13°4436 
 4154  14°3625 
 6618  15°1640 
 6°1760  16°5625
 4292  17°8180 
 8082  18°7592 
 7479  19°1701 
 10°5210 20°9779 

¿Qué significa soñar con marido?

Soñar con un marido puede simbolizar la búsqueda de estabilidad emocional y compromiso en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja deseos de conexión y amor en las relaciones personales.

Además, puede representar aspectos de la personalidad del soñador, como la necesidad de apoyo y protección. También puede indicar preocupaciones sobre la relación actual o el deseo de encontrar una pareja ideal.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los otros.

