En esta noticia ¿Qué significa soñar con marido?

En este miércoles, 21 de enero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 0196 - Marido

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 21 de enero

1° 0196 11° 2490 2° 3765 12° 2076 3° 3268 13° 4436 4° 4154 14° 3625 5° 6618 15° 1640 6° 1760 16° 5625 7° 4292 17° 8180 8° 8082 18° 7592 9° 7479 19° 1701 10° 5210 20° 9779

¿Qué significa soñar con marido?

Soñar con un marido puede simbolizar la búsqueda de estabilidad emocional y compromiso en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja deseos de conexión y amor en las relaciones personales.

Además, puede representar aspectos de la personalidad del soñador, como la necesidad de apoyo y protección. También puede indicar preocupaciones sobre la relación actual o el deseo de encontrar una pareja ideal.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los otros.