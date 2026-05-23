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Este viernes, 22 de mayo de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este viernes, 22 de mayo de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 2094 - Cementerio

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 22 de mayo

 1°2094 11°7070
 0634  12°5057
 3°3746 13°6050 
 6482  14°6173 
 7652  15°5150 
 6°2272  16°0128
 3202  17°6383 
 5660  18°1158 
 6707  19°0036 
 10°6835 20°1278 

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Soñar con Cementerio indica cierre de ciclos, duelo y necesidad de soltar el pasado.

Si hay calma, sugiere paz y renacimiento; si hay miedo, habla de pérdidas o asuntos pendientes.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas entromete en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los las personas que queremos.

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