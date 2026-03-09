En este sábado, 7 de marzo de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes: Soñar con tomates puede simbolizar la abundancia y la fertilidad en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja el deseo de crecimiento personal y la búsqueda de nuevas oportunidades. Además, los tomates en los sueños pueden representar emociones y relaciones. Pueden indicar la necesidad de nutrir conexiones o la importancia de cuidar aspectos emocionales en la vida diaria. El juego debe ser una modo de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional. Igualmente, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.