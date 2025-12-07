En esta noticia

En este sábado, 6 de diciembre de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 0368 - Sobrinos

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 6 de diciembre

 1°0368 11°2337
 9294  12°1168
 3°9051 13°3689 
 3075  14°3395 
 2473  15°9792 
 6°4758  16°4562
 9102  17°5455 
 4232  18°1920 
 8160  19°2105 
 10°1842 20°9120 

¿Qué significa soñar con sobrinos?

Soñar con sobrinos puede simbolizar la conexión familiar y la alegría que traen los niños a nuestras vidas. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de cuidar y proteger a los seres queridos.

Además, puede representar la inocencia y la creatividad que a veces perdemos en la adultez. Soñar con ellos puede ser un recordatorio de la importancia de mantener un espíritu juguetón y abierto a nuevas experiencias.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los las personas que queremos.