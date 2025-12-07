En esta noticia
En este sábado, 6 de diciembre de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 0368 - Sobrinos
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 6 de diciembre
|1°
|0368
|11°
|2337
|2°
|9294
|12°
|1168
|3°
|9051
|13°
|3689
|4°
|3075
|14°
|3395
|5°
|2473
|15°
|9792
|6°
|4758
|16°
|4562
|7°
|9102
|17°
|5455
|8°
|4232
|18°
|1920
|9°
|8160
|19°
|2105
|10°
|1842
|20°
|9120
¿Qué significa soñar con sobrinos?
Soñar con sobrinos puede simbolizar la conexión familiar y la alegría que traen los niños a nuestras vidas. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de cuidar y proteger a los seres queridos.
Además, puede representar la inocencia y la creatividad que a veces perdemos en la adultez. Soñar con ellos puede ser un recordatorio de la importancia de mantener un espíritu juguetón y abierto a nuevas experiencias.
¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?
Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.
Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los las personas que queremos.