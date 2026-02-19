En este miércoles, 18 de febrero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes: Soñar con una vaca puede simbolizar la abundancia y la prosperidad en la vida del soñador. Este animal, asociado con la fertilidad y la nutrición, sugiere que se están cosechando los frutos de esfuerzos pasados. Además, la vaca en los sueños puede representar la necesidad de cuidar de uno mismo y de los demás. Puede indicar un deseo de estabilidad emocional y la importancia de las relaciones familiares y comunitarias. La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital. Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.