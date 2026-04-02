El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este miércoles, 1 de abril de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la vespertina. En este miércoles, 1 de abril de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes: Soñar con un peine puede simbolizar la necesidad de orden y control en la vida del soñador. Este objeto, que se utiliza para desenredar el cabello, puede representar la búsqueda de claridad y la resolución de problemas personales. Además, el peine en los sueños puede reflejar preocupaciones sobre la apariencia y la imagen personal. Puede indicar que el soñador está enfocado en su presentación ante los demás o en cómo es percibido en su entorno social. Si el juego y las apuestas entromete en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación. Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los las personas que queremos.