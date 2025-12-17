En esta noticia

En este martes, 16 de diciembre de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 9094 - Cementerio

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 16 de diciembre

 1°9094 11°8667
 9061  12°6477
 3°2680 13°6236 
 1709  14°7546 
 6171  15°2544 
 6°6797  16°6671
 9184  17°5655 
 8870  18°1140 
 2509  19°1867 
 10°8531 20°8852 

¿Qué significa soñar con cementerio?

Soñar con un cementerio puede simbolizar el final de una etapa en la vida, representando la necesidad de dejar atrás viejas costumbres o relaciones. Este tipo de sueño a menudo invita a la reflexión sobre la muerte y el renacer personal.

Además, puede reflejar sentimientos de pérdida o nostalgia, sugiriendo que el soñador está procesando emociones relacionadas con el duelo. En algunos casos, también puede ser un llamado a valorar más la vida y las experiencias actuales.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.