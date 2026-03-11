En este martes, 10 de marzo de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes: Soñar con La Iglesia puede simbolizar la búsqueda de guía espiritual o un deseo de conexión con lo divino. Este sueño a menudo refleja la necesidad de encontrar respuestas a preguntas profundas sobre la vida y la fe. Además, La Iglesia en los sueños puede representar un sentido de comunidad y pertenencia. Puede indicar que el soñador está buscando apoyo emocional o un lugar donde sentirse aceptado y comprendido. La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital. Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.