Resultados de la Quiniela de Santa Fe en la Vespertina: estos son los números ganadores del lunes 1 de septiembre
Enterate qué salió en la quiniela de Santa Fe en el sorteo de la vespertina este lunes.
En este lunes, 1 de septiembre de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 3193 - Enamorado
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 1 de septiembre
|1°
|3193
|11°
|4960
|2°
|8863
|12°
|8508
|3°
|7914
|13°
|6492
|4°
|3787
|14°
|9792
|5°
|1240
|15°
|3771
|6°
|1458
|16°
|5170
|7°
|6766
|17°
|8182
|8°
|9056
|18°
|9841
|9°
|0256
|19°
|9538
|10°
|6413
|20°
|0193
¿Qué significa soñar con enamorado?
Soñar con un enamorado puede reflejar deseos y anhelos románticos en la vida real. Este tipo de sueño a menudo simboliza la búsqueda de amor y conexión emocional.
Además, puede indicar la necesidad de explorar sentimientos ocultos o resolver conflictos en una relación actual. Los sueños con enamorados también pueden ser un reflejo de la felicidad y la satisfacción en el ámbito amoroso.
¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?
Si el juego y las apuestas entromete en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.
Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.
Se transforma Argentina para siempre: la NASA advirtió que el país está expuesto a una anomalía que traerá graves consecuencias
Se suspende la VTV: la lista completa de autos que quedan exentos de la Verificación Técnica Vehicular
Las claves de inversión del "Gurú del Blue": cuántos dólares tener, a qué apostar y cómo hacerlo
La inmobiliaria de Milei puso fecha y precio para el megaterreno de Palermo donde hay un hipermercado
Destacadas de hoy
Dólar hoy y dólar blue hoy: cuál es la cotización del lunes 1 de septiembre minuto a minuto
Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP.
Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.
Bonos, acciones, riesgo país, Cedears y plazo fijo.
