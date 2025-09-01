Edición: Argentina
Información General
Resultados de la Quiniela de Santa Fe en la Vespertina: estos son los números ganadores del lunes 1 de septiembre

Enterate qué salió en la quiniela de Santa Fe en el sorteo de la vespertina este lunes.

En este lunes, 1 de septiembre de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 3193 - Enamorado

 1°3193 11°4960
 8863  12°8508
 3°7914 13°6492 
 3787  14°9792 
 1240  15°3771 
 6°1458  16°5170
 6766  17°8182 
 9056  18°9841 
 0256  19°9538 
 10°6413 20°0193 

¿Qué significa soñar con enamorado?

Soñar con un enamorado puede reflejar deseos y anhelos románticos en la vida real. Este tipo de sueño a menudo simboliza la búsqueda de amor y conexión emocional.

Además, puede indicar la necesidad de explorar sentimientos ocultos o resolver conflictos en una relación actual. Los sueños con enamorados también pueden ser un reflejo de la felicidad y la satisfacción en el ámbito amoroso.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas entromete en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.

