Resultados de la Quiniela de Santa Fe en la Vespertina: estos son los números ganadores del lunes 1 de septiembre

En este lunes, 1 de septiembre de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar: 3193 - Enamorado

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 1 de septiembre

1° 3193 11° 4960 2° 8863 12° 8508 3° 7914 13° 6492 4° 3787 14° 9792 5° 1240 15° 3771 6° 1458 16° 5170 7° 6766 17° 8182 8° 9056 18° 9841 9° 0256 19° 9538 10° 6413 20° 0193

¿Qué significa soñar con enamorado?

Soñar con un enamorado puede reflejar deseos y anhelos románticos en la vida real. Este tipo de sueño a menudo simboliza la búsqueda de amor y conexión emocional.

Además, puede indicar la necesidad de explorar sentimientos ocultos o resolver conflictos en una relación actual. Los sueños con enamorados también pueden ser un reflejo de la felicidad y la satisfacción en el ámbito amoroso.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas entromete en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.