En esta noticia

En este jueves, 29 de enero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 6221 - Mujer

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 29 de enero

 1°6221 11°9281
 8530  12°1304
 3°0696 13°5028 
 7067  14°0602 
 1317  15°7751 
 6°4873  16°4373
 1152  17°3129 
 2327  18°1924 
 9875  19°2030 
 10°6209 20°5188 

¿Qué significa soñar con mujer?

Soñar con una mujer puede simbolizar aspectos de la feminidad, la intuición y la creatividad en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja las relaciones personales y la conexión emocional con figuras femeninas significativas.

Además, la mujer en el sueño puede representar deseos, miedos o cualidades que el soñador asocia con el género femenino. La interpretación varía según el contexto del sueño y las emociones del soñador.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas entromete en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los las personas que queremos.

