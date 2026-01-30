En esta noticia
En este jueves, 29 de enero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 6221 - Mujer
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 29 de enero
|1°
|6221
|11°
|9281
|2°
|8530
|12°
|1304
|3°
|0696
|13°
|5028
|4°
|7067
|14°
|0602
|5°
|1317
|15°
|7751
|6°
|4873
|16°
|4373
|7°
|1152
|17°
|3129
|8°
|2327
|18°
|1924
|9°
|9875
|19°
|2030
|10°
|6209
|20°
|5188
¿Qué significa soñar con mujer?
Soñar con una mujer puede simbolizar aspectos de la feminidad, la intuición y la creatividad en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja las relaciones personales y la conexión emocional con figuras femeninas significativas.
Además, la mujer en el sueño puede representar deseos, miedos o cualidades que el soñador asocia con el género femenino. La interpretación varía según el contexto del sueño y las emociones del soñador.
¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?
Si el juego y las apuestas entromete en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.
Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los las personas que queremos.