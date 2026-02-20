En este jueves, 19 de febrero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes: Soñar con el miedo puede reflejar ansiedades o preocupaciones que se están experimentando en la vida diaria. Este tipo de sueño a menudo actúa como un espejo de nuestros temores internos, mostrando lo que nos inquieta o nos causa inseguridad. Además, estos sueños pueden ser una invitación a enfrentar esos miedos y superarlos. Al reconocer y confrontar lo que nos asusta, podemos encontrar un camino hacia la sanación y el crecimiento personal. El juego tiene que ser una modo de diversión y no una fuente de tensión o conflicto. Por ello, es crucial crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional. Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.