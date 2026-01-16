En esta noticia

En este jueves, 15 de enero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 1439 - Lluvia

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 15 de enero

 1°1439 11°8596
 6325  12°7871
 3°0042 13°4476 
 3732  14°5716 
 1226  15°5718 
 6°3803  16°6250
 8022  17°1442 
 4803  18°0470 
 2247  19°0921 
 10°5122 20°4192 

¿Qué significa soñar con lluvia?

Soñar con lluvia a menudo simboliza la purificación y la renovación emocional. Puede representar la liberación de sentimientos reprimidos y la llegada de nuevas oportunidades en la vida.

Además, la lluvia en los sueños puede reflejar el estado de ánimo del soñador. Si la lluvia es suave, puede indicar tranquilidad, mientras que una tormenta puede sugerir conflictos internos o tensiones que necesitan ser resueltas.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

