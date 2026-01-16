En esta noticia ¿Qué significa soñar con lluvia?

En este jueves, 15 de enero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 1439 - Lluvia

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 15 de enero

1° 1439 11° 8596 2° 6325 12° 7871 3° 0042 13° 4476 4° 3732 14° 5716 5° 1226 15° 5718 6° 3803 16° 6250 7° 8022 17° 1442 8° 4803 18° 0470 9° 2247 19° 0921 10° 5122 20° 4192

¿Qué significa soñar con lluvia?

Soñar con lluvia a menudo simboliza la purificación y la renovación emocional. Puede representar la liberación de sentimientos reprimidos y la llegada de nuevas oportunidades en la vida.

Además, la lluvia en los sueños puede reflejar el estado de ánimo del soñador. Si la lluvia es suave, puede indicar tranquilidad, mientras que una tormenta puede sugerir conflictos internos o tensiones que necesitan ser resueltas.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.