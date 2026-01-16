En este viernes, 16 de enero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 5628 - El Cerro

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 16 de enero

1° 5628 11° 0434 2° 9660 12° 8580 3° 0591 13° 2301 4° 5248 14° 7239 5° 3319 15° 4693 6° 7938 16° 8606 7° 6832 17° 8622 8° 9405 18° 5426 9° 1983 19° 0808 10° 3179 20° 7529

¿Qué significa soñar con el cerro?

Soñar con El Cerro puede simbolizar la búsqueda de metas y aspiraciones en la vida. Este sueño a menudo refleja el deseo de alcanzar nuevas alturas y superar obstáculos personales.

Además, El Cerro puede representar la conexión con la naturaleza y la necesidad de encontrar un equilibrio emocional. Este tipo de sueño invita a la reflexión sobre el camino que se está tomando y las decisiones que se deben hacer.

Consejos para los jugadores

El juego debe ser una manera de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.