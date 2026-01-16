En esta noticia

En este viernes, 16 de enero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 5628 - El Cerro

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 16 de enero

 1°5628 11°0434
 9660  12°8580
 3°0591 13°2301 
 5248  14°7239 
 3319  15°4693 
 6°7938  16°8606
 6832  17°8622 
 9405  18°5426 
 1983  19°0808 
 10°3179 20°7529 

¿Qué significa soñar con el cerro?

Soñar con El Cerro puede simbolizar la búsqueda de metas y aspiraciones en la vida. Este sueño a menudo refleja el deseo de alcanzar nuevas alturas y superar obstáculos personales.

Además, El Cerro puede representar la conexión con la naturaleza y la necesidad de encontrar un equilibrio emocional. Este tipo de sueño invita a la reflexión sobre el camino que se está tomando y las decisiones que se deben hacer.

Consejos para los jugadores

El juego debe ser una manera de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

