En este viernes, 16 de enero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 5628 - El Cerro
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 16 de enero
|1°
|5628
|11°
|0434
|2°
|9660
|12°
|8580
|3°
|0591
|13°
|2301
|4°
|5248
|14°
|7239
|5°
|3319
|15°
|4693
|6°
|7938
|16°
|8606
|7°
|6832
|17°
|8622
|8°
|9405
|18°
|5426
|9°
|1983
|19°
|0808
|10°
|3179
|20°
|7529
¿Qué significa soñar con el cerro?
Soñar con El Cerro puede simbolizar la búsqueda de metas y aspiraciones en la vida. Este sueño a menudo refleja el deseo de alcanzar nuevas alturas y superar obstáculos personales.
Además, El Cerro puede representar la conexión con la naturaleza y la necesidad de encontrar un equilibrio emocional. Este tipo de sueño invita a la reflexión sobre el camino que se está tomando y las decisiones que se deben hacer.
Consejos para los jugadores
El juego debe ser una manera de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.
Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.