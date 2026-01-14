En esta noticia ¿Qué significa soñar con san cono?

En este miércoles, 14 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 2403 - San Cono

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 14 de enero

1° 2403 11° 9476 2° 6187 12° 2377 3° 1413 13° 8837 4° 6102 14° 9194 5° 0136 15° 3100 6° 6716 16° 2808 7° 3106 17° 4707 8° 5733 18° 1620 9° 0289 19° 1290 10° 3873 20° 1687

¿Qué significa soñar con san cono?

Soñar con San Cono puede simbolizar la búsqueda de protección y guía espiritual. Este santo es conocido por ayudar a quienes enfrentan dificultades, por lo que su presencia en sueños puede reflejar la necesidad de apoyo en momentos complicados.

Además, el sueño puede representar la esperanza de que los deseos y anhelos se cumplan. San Cono es asociado con la buena fortuna, por lo que su aparición puede ser un indicativo de que se avecinan cambios positivos en la vida del soñador.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.