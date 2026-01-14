En esta noticia

En este miércoles, 14 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 2403 - San Cono

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 14 de enero

 1°2403 11°9476
 6187  12°2377
 3°1413 13°8837 
 6102  14°9194 
 0136  15°3100 
 6°6716  16°2808
 3106  17°4707 
 5733  18°1620 
 0289  19°1290 
 10°3873 20°1687 

¿Qué significa soñar con san cono?

Soñar con San Cono puede simbolizar la búsqueda de protección y guía espiritual. Este santo es conocido por ayudar a quienes enfrentan dificultades, por lo que su presencia en sueños puede reflejar la necesidad de apoyo en momentos complicados.

Además, el sueño puede representar la esperanza de que los deseos y anhelos se cumplan. San Cono es asociado con la buena fortuna, por lo que su aparición puede ser un indicativo de que se avecinan cambios positivos en la vida del soñador.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

