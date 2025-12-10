En este miércoles, 10 de diciembre de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 8202 - Niño
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 10 de diciembre
|1°
|8202
|11°
|1170
|2°
|9843
|12°
|6103
|3°
|0265
|13°
|6185
|4°
|0514
|14°
|6549
|5°
|5473
|15°
|5555
|6°
|3574
|16°
|2785
|7°
|4571
|17°
|8310
|8°
|3965
|18°
|7274
|9°
|4507
|19°
|7492
|10°
|8848
|20°
|6588
¿Qué significa soñar con niño?
Soñar con un niño puede simbolizar la inocencia, la pureza y el deseo de volver a tiempos más simples. Este tipo de sueño a menudo refleja aspectos de nuestra infancia o la necesidad de cuidar y proteger algo valioso en nuestra vida.
Además, un niño en un sueño puede representar nuevas oportunidades, creatividad y el inicio de un nuevo proyecto. Puede ser un recordatorio de la importancia de mantener una mentalidad abierta y juguetona ante los desafíos que enfrentamos.
Recomendaciones para jugar con responsabilidad
El juego tiene que ser una modo de esparcimiento y no una fuente de tensión o conflicto. Por ello, es fundamental crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.
Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.