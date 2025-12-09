En este martes, 9 de diciembre de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 4960 - La Virgen
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 9 de diciembre
|1°
|4960
|11°
|5654
|2°
|1095
|12°
|4288
|3°
|0468
|13°
|6492
|4°
|5732
|14°
|4365
|5°
|4094
|15°
|5036
|6°
|1113
|16°
|5587
|7°
|3660
|17°
|5534
|8°
|8450
|18°
|0329
|9°
|6409
|19°
|5986
|10°
|5025
|20°
|9340
¿Qué significa soñar con la virgen?
Soñar con La Virgen puede simbolizar protección y guía espiritual. Este sueño a menudo refleja la búsqueda de consuelo y apoyo en momentos difíciles.
Además, puede representar la pureza de intenciones y la necesidad de conexión con lo divino. La Virgen en los sueños puede ser un llamado a la reflexión y a la fe en uno mismo.
Consejos para los jugadores
El juego debe ser una modo de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.
Asimismo, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.