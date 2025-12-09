En este martes, 9 de diciembre de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar: 4960 - La Virgen

1° 4960 11° 5654 2° 1095 12° 4288 3° 0468 13° 6492 4° 5732 14° 4365 5° 4094 15° 5036 6° 1113 16° 5587 7° 3660 17° 5534 8° 8450 18° 0329 9° 6409 19° 5986 10° 5025 20° 9340

¿Qué significa soñar con la virgen?

Soñar con La Virgen puede simbolizar protección y guía espiritual. Este sueño a menudo refleja la búsqueda de consuelo y apoyo en momentos difíciles.

Además, puede representar la pureza de intenciones y la necesidad de conexión con lo divino. La Virgen en los sueños puede ser un llamado a la reflexión y a la fe en uno mismo.

