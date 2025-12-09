En esta noticia

En este martes, 9 de diciembre de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 4960 - La Virgen

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 9 de diciembre

 1°4960 11°5654
 1095  12°4288
 3°0468 13°6492 
 5732  14°4365 
 4094  15°5036 
 6°1113  16°5587
 3660  17°5534 
 8450  18°0329 
 6409  19°5986 
 10°5025 20°9340 

¿Qué significa soñar con la virgen?

Soñar con La Virgen puede simbolizar protección y guía espiritual. Este sueño a menudo refleja la búsqueda de consuelo y apoyo en momentos difíciles.

Además, puede representar la pureza de intenciones y la necesidad de conexión con lo divino. La Virgen en los sueños puede ser un llamado a la reflexión y a la fe en uno mismo.

Consejos para los jugadores

El juego debe ser una modo de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Asimismo, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.