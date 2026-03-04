En este martes, 3 de marzo de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes: Soñar con La Caída puede simbolizar una pérdida de control o una sensación de inseguridad en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja miedos internos o ansiedades sobre situaciones que parecen abrumadoras. Además, La Caída puede representar un cambio o una transformación inminente. Puede ser una señal de que es necesario dejar atrás viejas creencias o hábitos para avanzar hacia un nuevo comienzo. Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación. Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los otros.