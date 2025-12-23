En este martes, 23 de diciembre de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 4421 - Mujer
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 23 de diciembre
|1°
|4421
|11°
|2886
|2°
|4723
|12°
|7241
|3°
|1804
|13°
|3401
|4°
|7126
|14°
|3782
|5°
|2876
|15°
|6480
|6°
|2456
|16°
|2846
|7°
|7586
|17°
|2869
|8°
|0926
|18°
|2291
|9°
|5678
|19°
|8722
|10°
|5680
|20°
|7849
¿Qué significa soñar con mujer?
Soñar con una mujer puede simbolizar aspectos de la feminidad, la intuición y la creatividad en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja la relación del soñador con figuras femeninas importantes o su propia identidad femenina.
Además, la mujer en el sueño puede representar emociones, deseos ocultos o la necesidad de conexión emocional. La interpretación varía según el contexto del sueño y las experiencias personales del soñador.
Consejos para jugar con responsabilidad
El juego tiene que ser una modo de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por esa razón, es esencial crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.
Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.