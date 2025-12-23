En esta noticia

En este martes, 23 de diciembre de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 4421 - Mujer

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 23 de diciembre

 1°4421 11°2886
 4723  12°7241
 3°1804 13°3401 
 7126  14°3782 
 2876  15°6480 
 6°2456  16°2846
 7586  17°2869 
 0926  18°2291 
 5678  19°8722 
 10°5680 20°7849 

¿Qué significa soñar con mujer?

Soñar con una mujer puede simbolizar aspectos de la feminidad, la intuición y la creatividad en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja la relación del soñador con figuras femeninas importantes o su propia identidad femenina.

Además, la mujer en el sueño puede representar emociones, deseos ocultos o la necesidad de conexión emocional. La interpretación varía según el contexto del sueño y las experiencias personales del soñador.

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por esa razón, es esencial crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.