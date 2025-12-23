En este martes, 23 de diciembre de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 4421 - Mujer

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 23 de diciembre

1° 4421 11° 2886 2° 4723 12° 7241 3° 1804 13° 3401 4° 7126 14° 3782 5° 2876 15° 6480 6° 2456 16° 2846 7° 7586 17° 2869 8° 0926 18° 2291 9° 5678 19° 8722 10° 5680 20° 7849

¿Qué significa soñar con mujer?

Soñar con una mujer puede simbolizar aspectos de la feminidad, la intuición y la creatividad en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja la relación del soñador con figuras femeninas importantes o su propia identidad femenina.

Además, la mujer en el sueño puede representar emociones, deseos ocultos o la necesidad de conexión emocional. La interpretación varía según el contexto del sueño y las experiencias personales del soñador.

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por esa razón, es esencial crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.