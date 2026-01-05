En este lunes, 5 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 2273 - Hospital

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 5 de enero

1° 2273 11° 7206 2° 9601 12° 9890 3° 2303 13° 4935 4° 8516 14° 5798 5° 4601 15° 8105 6° 8203 16° 5769 7° 5051 17° 8180 8° 4939 18° 6754 9° 1302 19° 4577 10° 4670 20° 3105

¿Qué significa soñar con hospital?

Soñar con un hospital puede simbolizar la necesidad de curación o atención en alguna área de la vida. Este sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la salud física o emocional, indicando que es momento de prestar atención a uno mismo.

Además, un hospital en sueños puede representar un lugar de transformación y cambio. Puede sugerir que se están procesando emociones o situaciones difíciles y que se busca un nuevo comienzo o una solución a problemas existentes.

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una manera de esparcimiento y no una fuente de tensión o conflicto. Por ello, es relevante determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.