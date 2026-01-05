En este lunes, 5 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 2273 - Hospital
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 5 de enero
|1°
|2273
|11°
|7206
|2°
|9601
|12°
|9890
|3°
|2303
|13°
|4935
|4°
|8516
|14°
|5798
|5°
|4601
|15°
|8105
|6°
|8203
|16°
|5769
|7°
|5051
|17°
|8180
|8°
|4939
|18°
|6754
|9°
|1302
|19°
|4577
|10°
|4670
|20°
|3105
¿Qué significa soñar con hospital?
Soñar con un hospital puede simbolizar la necesidad de curación o atención en alguna área de la vida. Este sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la salud física o emocional, indicando que es momento de prestar atención a uno mismo.
Además, un hospital en sueños puede representar un lugar de transformación y cambio. Puede sugerir que se están procesando emociones o situaciones difíciles y que se busca un nuevo comienzo o una solución a problemas existentes.
Sugerencias para jugar con responsabilidad
El juego tiene que ser una manera de esparcimiento y no una fuente de tensión o conflicto. Por ello, es relevante determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.
Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.