En este lunes, 5 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 2273 - Hospital

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 5 de enero

 1°2273 11°7206
 9601  12°9890
 3°2303 13°4935 
 8516  14°5798 
 4601  15°8105 
 6°8203  16°5769
 5051  17°8180 
 4939  18°6754 
 1302  19°4577 
 10°4670 20°3105 

¿Qué significa soñar con hospital?

Soñar con un hospital puede simbolizar la necesidad de curación o atención en alguna área de la vida. Este sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la salud física o emocional, indicando que es momento de prestar atención a uno mismo.

Además, un hospital en sueños puede representar un lugar de transformación y cambio. Puede sugerir que se están procesando emociones o situaciones difíciles y que se busca un nuevo comienzo o una solución a problemas existentes.

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una manera de esparcimiento y no una fuente de tensión o conflicto. Por ello, es relevante determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.