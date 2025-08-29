Edición: Argentina
Información General
Resultados de la Quiniela de Santa Fe en la Primera: estos son los números ganadores del viernes 29 de agosto

Examina los resultados del sorteo de la quiniela de Santa Fe de este viernes en la Primera.

En este viernes, 29 de agosto de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 3414 - Borracho

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 29 de agosto

 1°3414 11°2383
 5338  12°0031
 3°4319 13°2924 
 5150  14°9485 
 9798  15°9081 
 6°7623  16°7754
 0344  17°0615 
 0393  18°3456 
 2710  19°5451 
 10°5910 20°2019 

¿Qué significa soñar con borracho?

Soñar con un borracho puede simbolizar la necesidad de liberarse de las tensiones y preocupaciones diarias. Este tipo de sueño a menudo refleja un deseo de escapar de la realidad o de enfrentar emociones reprimidas.

Además, puede indicar que el soñador está lidiando con problemas de comunicación o relaciones interpersonales. La figura del borracho en el sueño puede representar la falta de control o la necesidad de reflexionar sobre el comportamiento propio y de los demás.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

