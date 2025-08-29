Resultados de la Quiniela de Santa Fe en la Primera: estos son los números ganadores del viernes 29 de agosto
Examina los resultados del sorteo de la quiniela de Santa Fe de este viernes en la Primera.
En este viernes, 29 de agosto de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 3414 - Borracho
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 29 de agosto
|1°
|3414
|11°
|2383
|2°
|5338
|12°
|0031
|3°
|4319
|13°
|2924
|4°
|5150
|14°
|9485
|5°
|9798
|15°
|9081
|6°
|7623
|16°
|7754
|7°
|0344
|17°
|0615
|8°
|0393
|18°
|3456
|9°
|2710
|19°
|5451
|10°
|5910
|20°
|2019
¿Qué significa soñar con borracho?
Soñar con un borracho puede simbolizar la necesidad de liberarse de las tensiones y preocupaciones diarias. Este tipo de sueño a menudo refleja un deseo de escapar de la realidad o de enfrentar emociones reprimidas.
Además, puede indicar que el soñador está lidiando con problemas de comunicación o relaciones interpersonales. La figura del borracho en el sueño puede representar la falta de control o la necesidad de reflexionar sobre el comportamiento propio y de los demás.
¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?
La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.
Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.
