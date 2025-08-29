Resultados de la Quiniela de Santa Fe en la Primera: estos son los números ganadores del viernes 29 de agosto

En este viernes, 29 de agosto de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar: 3414 - Borracho

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 29 de agosto

1° 3414 11° 2383 2° 5338 12° 0031 3° 4319 13° 2924 4° 5150 14° 9485 5° 9798 15° 9081 6° 7623 16° 7754 7° 0344 17° 0615 8° 0393 18° 3456 9° 2710 19° 5451 10° 5910 20° 2019

¿Qué significa soñar con borracho?

Soñar con un borracho puede simbolizar la necesidad de liberarse de las tensiones y preocupaciones diarias. Este tipo de sueño a menudo refleja un deseo de escapar de la realidad o de enfrentar emociones reprimidas.

Además, puede indicar que el soñador está lidiando con problemas de comunicación o relaciones interpersonales. La figura del borracho en el sueño puede representar la falta de control o la necesidad de reflexionar sobre el comportamiento propio y de los demás.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.