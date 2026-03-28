Este viernes, 27 de marzo de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada. En este viernes, 27 de marzo de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes: Soñar con piojos puede simbolizar preocupaciones o problemas que están afectando tu vida. Estos insectos suelen representar situaciones molestas o personas que te causan incomodidad. Además, el sueño puede reflejar sentimientos de inseguridad o ansiedad. Puede ser una señal de que necesitas deshacerte de lo que te está causando estrés o malestar. La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital. Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.