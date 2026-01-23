En esta noticia ¿Qué significa soñar con muerto?

En este viernes, 23 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 7247 - Muerto

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 23 de enero

1° 7247 11° 9530 2° 0413 12° 8659 3° 6531 13° 0575 4° 7948 14° 1292 5° 6341 15° 7668 6° 9416 16° 5645 7° 9680 17° 5613 8° 3173 18° 0670 9° 4919 19° 1196 10° 2453 20° 2880

¿Qué significa soñar con muerto?

Soñar con un muerto puede simbolizar el cierre de un ciclo o la necesidad de dejar atrás situaciones del pasado. Este tipo de sueños a menudo refleja emociones no resueltas o la búsqueda de paz interior.

Además, puede representar la conexión con la memoria de seres queridos que han fallecido, sugiriendo que su influencia sigue presente en la vida del soñador. Estos sueños pueden ser una forma de procesar el duelo y encontrar consuelo.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.