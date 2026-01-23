En esta noticia

En este viernes, 23 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 7247 - Muerto

Te puede interesar

Especial para casas chicas: el árbol que no levanta el piso con las raíces, ofrece frutas en verano y aguanta la sequía

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 23 de enero

 1°7247 11°9530
 0413  12°8659
 3°6531 13°0575 
 7948  14°1292 
 6341  15°7668 
 6°9416  16°5645
 9680  17°5613 
 3173  18°0670 
 4919  19°1196 
 10°2453 20°2880 

Te puede interesar

Por nueva Ley de Sucesiones, los viudos no recibirán los bienes aunque lo especifique el testamento

¿Qué significa soñar con muerto?

Soñar con un muerto puede simbolizar el cierre de un ciclo o la necesidad de dejar atrás situaciones del pasado. Este tipo de sueños a menudo refleja emociones no resueltas o la búsqueda de paz interior.

Además, puede representar la conexión con la memoria de seres queridos que han fallecido, sugiriendo que su influencia sigue presente en la vida del soñador. Estos sueños pueden ser una forma de procesar el duelo y encontrar consuelo.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

Te puede interesar

Renovarán uno de los aeropuertos más importantes del país y pasará a ser un referente internacional