Este viernes, 20 de marzo de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada. En este viernes, 20 de marzo de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes: Soñar con la pierna de una mujer puede simbolizar la libertad y la independencia. Este sueño a menudo refleja el deseo de avanzar en la vida y tomar decisiones que fortalezcan la autoestima. Además, puede representar la conexión emocional y la sensualidad. La pierna en el sueño puede indicar la búsqueda de una relación más profunda o la necesidad de expresar la propia feminidad. La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital. Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.