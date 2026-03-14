La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este viernes, 13 de marzo de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial. En este viernes, 13 de marzo de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes: Soñar con un ladrón puede simbolizar la sensación de vulnerabilidad o el miedo a perder algo valioso en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la traición o la deslealtad de personas cercanas. Además, el ladrón en el sueño puede representar aspectos de uno mismo que se sienten reprimidos o robados, como la confianza o la seguridad. Este sueño invita a la reflexión sobre lo que se siente amenazado o en peligro en la vida cotidiana. Si el juego y las apuestas obstruye en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación. Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los las personas que queremos.