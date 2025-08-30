Resultados de la Quiniela de Santa Fe en la Primera: estos son los números ganadores del sábado 30 de agosto
Examina los resultados del sorteo de la quiniela de Santa Fe de este sábado en la Primera.
En este sábado, 30 de agosto de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 6508 - Incendio
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 30 de agosto
|1°
|6508
|11°
|0749
|2°
|8900
|12°
|8104
|3°
|7497
|13°
|2004
|4°
|3704
|14°
|4675
|5°
|5125
|15°
|1842
|6°
|4129
|16°
|8306
|7°
|7156
|17°
|7066
|8°
|3355
|18°
|5558
|9°
|5149
|19°
|0444
|10°
|2860
|20°
|6966
¿Qué significa soñar con incendio?
Soñar con incendio puede simbolizar una transformación intensa en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja emociones reprimidas o situaciones que necesitan ser liberadas.
Además, el incendio en los sueños puede representar la pasión o el deseo ardiente por algo. Puede indicar que el soñador está experimentando cambios significativos o enfrentando conflictos internos que requieren atención.
¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?
Si el juego y las apuestas entromete en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.
Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.
Las más leídas de Información General
Construirán un estadio de última generación en esta ciudad clave del país: dónde quedará y cuándo se inaugura
Hallazgo del siglo | Desentierran lingotes de oro a más de mil metros bajo tierra y pertenece a un solo país
Members
La láctea más acosada por el sindicato no podrá dividir la empresa entre los hermanos herederos
De un sótano a Wall Street: cómo el cheesecake se convirtió en un negocio millonario que llega al país
Destacadas de hoy
Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP.
Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.
Bonos, acciones, riesgo país, Cedears y plazo fijo.
Compartí tus comentarios