Resultados de la Quiniela de Santa Fe en la Primera: estos son los números ganadores del sábado 30 de agosto

Examina los resultados del sorteo de la quiniela de Santa Fe de este sábado en la Primera.

En este sábado, 30 de agosto de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 6508 - Incendio

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 30 de agosto

 1°6508 11°0749
 8900  12°8104
 3°7497 13°2004 
 3704  14°4675 
 5125  15°1842 
 6°4129  16°8306
 7156  17°7066 
 3355  18°5558 
 5149  19°0444 
 10°2860 20°6966 

¿Qué significa soñar con incendio?

Soñar con incendio puede simbolizar una transformación intensa en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja emociones reprimidas o situaciones que necesitan ser liberadas.

Además, el incendio en los sueños puede representar la pasión o el deseo ardiente por algo. Puede indicar que el soñador está experimentando cambios significativos o enfrentando conflictos internos que requieren atención.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas entromete en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.

