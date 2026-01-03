En esta noticia

En este sábado, 3 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 1275 - El Payaso

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 3 de enero

 1°1275 11°1102
 0261  12°1216
 3°5105 13°4230 
 6173  14°8892 
 0153  15°8813 
 6°2892  16°1310
 0762  17°9512 
 7033  18°6680 
 4350  19°2384 
 10°2847 20°6431 

¿Qué significa soñar con el payaso?

Soñar con El Payaso puede simbolizar la necesidad de liberar tensiones y encontrar alegría en la vida. Este sueño a menudo refleja un deseo de diversión y despreocupación, sugiriendo que es momento de dejar atrás las preocupaciones.

Sin embargo, también puede representar miedos ocultos o situaciones que parecen divertidas pero que en realidad son engañosas. El Payaso en los sueños puede advertir sobre la superficialidad de ciertas relaciones o situaciones en la vida del soñador.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los las personas que queremos.