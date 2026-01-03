En esta noticia
En este sábado, 3 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 1275 - El Payaso
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 3 de enero
|1°
|1275
|11°
|1102
|2°
|0261
|12°
|1216
|3°
|5105
|13°
|4230
|4°
|6173
|14°
|8892
|5°
|0153
|15°
|8813
|6°
|2892
|16°
|1310
|7°
|0762
|17°
|9512
|8°
|7033
|18°
|6680
|9°
|4350
|19°
|2384
|10°
|2847
|20°
|6431
¿Qué significa soñar con el payaso?
Soñar con El Payaso puede simbolizar la necesidad de liberar tensiones y encontrar alegría en la vida. Este sueño a menudo refleja un deseo de diversión y despreocupación, sugiriendo que es momento de dejar atrás las preocupaciones.
Sin embargo, también puede representar miedos ocultos o situaciones que parecen divertidas pero que en realidad son engañosas. El Payaso en los sueños puede advertir sobre la superficialidad de ciertas relaciones o situaciones en la vida del soñador.
¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?
Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.
Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los las personas que queremos.