En este sábado, 24 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 3264 - Llanto

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 24 de enero

1° 3264 11° 8345 2° 4594 12° 2107 3° 5764 13° 1516 4° 5724 14° 3149 5° 4041 15° 0793 6° 4403 16° 3213 7° 2293 17° 2948 8° 8134 18° 9394 9° 0081 19° 1236 10° 3584 20° 4397

¿Qué significa soñar con llanto?

Soñar con llanto puede simbolizar la liberación de emociones reprimidas. Este tipo de sueño a menudo refleja tristeza, dolor o una necesidad de desahogarse ante situaciones difíciles en la vida real.

Además, el llanto en los sueños puede ser un indicativo de que se está procesando una pérdida o un cambio significativo. Puede ser una señal para enfrentar y aceptar esos sentimientos en lugar de ignorarlos.

Consejos para los jugadores

El juego tiene que ser una manera de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.