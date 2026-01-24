En esta noticia
En este sábado, 24 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 3264 - Llanto
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 24 de enero
|1°
|3264
|11°
|8345
|2°
|4594
|12°
|2107
|3°
|5764
|13°
|1516
|4°
|5724
|14°
|3149
|5°
|4041
|15°
|0793
|6°
|4403
|16°
|3213
|7°
|2293
|17°
|2948
|8°
|8134
|18°
|9394
|9°
|0081
|19°
|1236
|10°
|3584
|20°
|4397
¿Qué significa soñar con llanto?
Soñar con llanto puede simbolizar la liberación de emociones reprimidas. Este tipo de sueño a menudo refleja tristeza, dolor o una necesidad de desahogarse ante situaciones difíciles en la vida real.
Además, el llanto en los sueños puede ser un indicativo de que se está procesando una pérdida o un cambio significativo. Puede ser una señal para enfrentar y aceptar esos sentimientos en lugar de ignorarlos.
Consejos para los jugadores
El juego tiene que ser una manera de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.
Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.