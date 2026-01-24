En esta noticia

En este sábado, 24 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 3264 - Llanto

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 24 de enero

 1°3264 11°8345
 4594  12°2107
 3°5764 13°1516 
 5724  14°3149 
 4041  15°0793 
 6°4403  16°3213
 2293  17°2948 
 8134  18°9394 
 0081  19°1236 
 10°3584 20°4397 

¿Qué significa soñar con llanto?

Soñar con llanto puede simbolizar la liberación de emociones reprimidas. Este tipo de sueño a menudo refleja tristeza, dolor o una necesidad de desahogarse ante situaciones difíciles en la vida real.

Además, el llanto en los sueños puede ser un indicativo de que se está procesando una pérdida o un cambio significativo. Puede ser una señal para enfrentar y aceptar esos sentimientos en lugar de ignorarlos.

Consejos para los jugadores

El juego tiene que ser una manera de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

