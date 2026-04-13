El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este sábado, 11 de abril de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la primera. En este sábado, 11 de abril de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes: Soñar con La Virgen puede simbolizar protección y guía espiritual. Este tipo de sueño a menudo refleja la búsqueda de consuelo y apoyo en momentos difíciles. Además, puede representar pureza y fe, sugiriendo que el soñador está en un proceso de reflexión sobre sus creencias y valores personales. Si el juego y las apuestas obstruye en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación. Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los las personas que queremos.