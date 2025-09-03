Edición: Argentina
Resultados de la Quiniela de Santa Fe en la Primera: estos son los números ganadores del miércoles 3 de septiembre

Enterate qué salió en la quiniela de Santa Fe en el sorteo de la primera este miércoles.

En este miércoles, 3 de septiembre de 2025, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 5781 - Las Flores

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 3 de septiembre

 1°5781 11°6350
 0658  12°9648
 3°7364 13°2308 
 9453  14°8902 
 3763  15°2612 
 6°4230  16°3016
 4909  17°2650 
 9432  18°6848 
 2462  19°4104 
 10°0910 20°3050 

¿Qué significa soñar con las flores?

Soñar con flores suele simbolizar la belleza, la felicidad y el crecimiento personal. Estas visiones pueden reflejar momentos de alegría en la vida del soñador o la llegada de nuevas oportunidades.

Además, las flores en los sueños pueden representar relaciones amorosas o amistades florecientes. Dependiendo del tipo y el estado de las flores, el sueño puede tener diferentes significados, desde la esperanza hasta la tristeza.

Consejos para los apostantes

El juego tendría que ser una manera de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

