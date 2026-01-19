En esta noticia ¿Qué significa soñar con el dentista?

En este lunes, 19 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 0937 - El Dentista

1° 0937 11° 7654 2° 9465 12° 4524 3° 0881 13° 2293 4° 6363 14° 5898 5° 1190 15° 6040 6° 9106 16° 6745 7° 7046 17° 0282 8° 1486 18° 2223 9° 9288 19° 3686 10° 3074 20° 1753

¿Qué significa soñar con el dentista?

Soñar con el dentista puede simbolizar la necesidad de enfrentar problemas o preocupaciones que hemos estado evitando. Este sueño a menudo refleja ansiedades sobre la salud dental o la imagen personal.

Además, puede representar un deseo de limpieza emocional o la necesidad de eliminar aspectos negativos de nuestra vida. El dentista en el sueño puede ser una figura que nos impulsa a cuidar de nosotros mismos y a tomar decisiones más saludables.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.