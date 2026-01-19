En esta noticia

En este lunes, 19 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 0937 - El Dentista

Te puede interesar

El país de América Latina con mejor calidad de vida que sobrepasa a potencias mundiales

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 19 de enero

 1°0937 11°7654
 9465  12°4524
 3°0881 13°2293 
 6363  14°5898 
 1190  15°6040 
 6°9106  16°6745
 7046  17°0282 
 1486  18°2223 
 9288  19°3686 
 10°3074 20°1753 

Te puede interesar

Descubrimiento del siglo | Desentierran monedas y lingotes de oro en un campo sembrado y pertenece a un sólo país

¿Qué significa soñar con el dentista?

Soñar con el dentista puede simbolizar la necesidad de enfrentar problemas o preocupaciones que hemos estado evitando. Este sueño a menudo refleja ansiedades sobre la salud dental o la imagen personal.

Además, puede representar un deseo de limpieza emocional o la necesidad de eliminar aspectos negativos de nuestra vida. El dentista en el sueño puede ser una figura que nos impulsa a cuidar de nosotros mismos y a tomar decisiones más saludables.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

Te puede interesar

Así será el nuevo Metrobús que inaugurarán en la Ciudad: estará en la zona más concurrida y desbloqueará el tránsito