En esta noticia
En este lunes, 19 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 0937 - El Dentista
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 19 de enero
|1°
|0937
|11°
|7654
|2°
|9465
|12°
|4524
|3°
|0881
|13°
|2293
|4°
|6363
|14°
|5898
|5°
|1190
|15°
|6040
|6°
|9106
|16°
|6745
|7°
|7046
|17°
|0282
|8°
|1486
|18°
|2223
|9°
|9288
|19°
|3686
|10°
|3074
|20°
|1753
¿Qué significa soñar con el dentista?
Soñar con el dentista puede simbolizar la necesidad de enfrentar problemas o preocupaciones que hemos estado evitando. Este sueño a menudo refleja ansiedades sobre la salud dental o la imagen personal.
Además, puede representar un deseo de limpieza emocional o la necesidad de eliminar aspectos negativos de nuestra vida. El dentista en el sueño puede ser una figura que nos impulsa a cuidar de nosotros mismos y a tomar decisiones más saludables.
¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?
La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.
Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.