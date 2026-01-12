En este lunes, 12 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 2404 - La cama
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 12 de enero
|1°
|2404
|11°
|2859
|2°
|6675
|12°
|8359
|3°
|6855
|13°
|3654
|4°
|5771
|14°
|9086
|5°
|7360
|15°
|0953
|6°
|9449
|16°
|4626
|7°
|5425
|17°
|2974
|8°
|5800
|18°
|3055
|9°
|1684
|19°
|1599
|10°
|2773
|20°
|8719
¿Qué significa soñar con la cama?
Soñar con la cama puede simbolizar la necesidad de descanso y relajación en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja el estado emocional y físico, indicando si se siente agotado o si busca un refugio personal.
Además, la cama en los sueños puede representar la intimidad y las relaciones personales. Puede señalar deseos ocultos o la necesidad de conexión emocional con alguien cercano.
Recomendaciones para jugar con responsabilidad
El juego debería ser una modo de esparcimiento y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ello, es relevante crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.
Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.