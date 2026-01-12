En este lunes, 12 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 2404 - La cama

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 12 de enero

1° 2404 11° 2859 2° 6675 12° 8359 3° 6855 13° 3654 4° 5771 14° 9086 5° 7360 15° 0953 6° 9449 16° 4626 7° 5425 17° 2974 8° 5800 18° 3055 9° 1684 19° 1599 10° 2773 20° 8719

¿Qué significa soñar con la cama?

Soñar con la cama puede simbolizar la necesidad de descanso y relajación en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja el estado emocional y físico, indicando si se siente agotado o si busca un refugio personal.

Además, la cama en los sueños puede representar la intimidad y las relaciones personales. Puede señalar deseos ocultos o la necesidad de conexión emocional con alguien cercano.

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de esparcimiento y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ello, es relevante crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.