En este lunes, 12 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 2404 - La cama

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 12 de enero

 1°2404 11°2859
 6675  12°8359
 3°6855 13°3654 
 5771  14°9086 
 7360  15°0953 
 6°9449  16°4626
 5425  17°2974 
 5800  18°3055 
 1684  19°1599 
 10°2773 20°8719 

¿Qué significa soñar con la cama?

Soñar con la cama puede simbolizar la necesidad de descanso y relajación en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja el estado emocional y físico, indicando si se siente agotado o si busca un refugio personal.

Además, la cama en los sueños puede representar la intimidad y las relaciones personales. Puede señalar deseos ocultos o la necesidad de conexión emocional con alguien cercano.

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de esparcimiento y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ello, es relevante crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

