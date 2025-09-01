Resultados de la Quiniela de Santa Fe en la Primera: estos son los números ganadores del lunes 1 de septiembre
Ya podés consultar los resultados de la quiniela de Santa Fe este lunes.
En este lunes, 1 de septiembre de 2025, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 5978 - Ramera
|1°
|5978
|11°
|1633
|2°
|3714
|12°
|0419
|3°
|2071
|13°
|4950
|4°
|8060
|14°
|1412
|5°
|4519
|15°
|8944
|6°
|7238
|16°
|0923
|7°
|3204
|17°
|7771
|8°
|6402
|18°
|2171
|9°
|3075
|19°
|2963
|10°
|9138
|20°
|0119
¿Qué significa soñar con ramera?
Soñar con una ramera puede simbolizar deseos ocultos o la búsqueda de placer y libertad en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja aspectos de la sexualidad y la intimidad que pueden estar reprimidos o no expresados.
Además, puede representar sentimientos de culpa o vergüenza relacionados con la búsqueda de satisfacción personal. La ramera en el sueño puede ser un reflejo de la necesidad de explorar nuevas experiencias o de liberarse de las restricciones sociales.
¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?
La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.
Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.
