Resultados de la Quiniela de Santa Fe en la Primera: estos son los números ganadores del lunes 1 de septiembre

Ya podés consultar los resultados de la quiniela de Santa Fe este lunes.

En este lunes, 1 de septiembre de 2025, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 5978 - Ramera

 1°5978 11°1633
 3714  12°0419
 3°2071 13°4950 
 8060  14°1412 
 4519  15°8944 
 6°7238  16°0923
 3204  17°7771 
 6402  18°2171 
 3075  19°2963 
 10°9138 20°0119 

¿Qué significa soñar con ramera?

Soñar con una ramera puede simbolizar deseos ocultos o la búsqueda de placer y libertad en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja aspectos de la sexualidad y la intimidad que pueden estar reprimidos o no expresados.

Además, puede representar sentimientos de culpa o vergüenza relacionados con la búsqueda de satisfacción personal. La ramera en el sueño puede ser un reflejo de la necesidad de explorar nuevas experiencias o de liberarse de las restricciones sociales.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

