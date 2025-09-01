Resultados de la Quiniela de Santa Fe en la Primera: estos son los números ganadores del lunes 1 de septiembre

En este lunes, 1 de septiembre de 2025, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar: 5978 - Ramera

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 1 de septiembre

1° 5978 11° 1633 2° 3714 12° 0419 3° 2071 13° 4950 4° 8060 14° 1412 5° 4519 15° 8944 6° 7238 16° 0923 7° 3204 17° 7771 8° 6402 18° 2171 9° 3075 19° 2963 10° 9138 20° 0119

¿Qué significa soñar con ramera?

Soñar con una ramera puede simbolizar deseos ocultos o la búsqueda de placer y libertad en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja aspectos de la sexualidad y la intimidad que pueden estar reprimidos o no expresados.

Además, puede representar sentimientos de culpa o vergüenza relacionados con la búsqueda de satisfacción personal. La ramera en el sueño puede ser un reflejo de la necesidad de explorar nuevas experiencias o de liberarse de las restricciones sociales.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.