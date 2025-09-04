Resultados de la Quiniela de Santa Fe en la Primera: estos son los números ganadores del jueves 4 de septiembre

En este jueves, 4 de septiembre de 2025, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar: 3429 - San Pedro

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 4 de septiembre

1° 3429 11° 8120 2° 3254 12° 2659 3° 9137 13° 6790 4° 4229 14° 4941 5° 6425 15° 7038 6° 2450 16° 0873 7° 9683 17° 5334 8° 6641 18° 0788 9° 5770 19° 5572 10° 2031 20° 7479

¿Qué significa soñar con san pedro?

Soñar con San Pedro puede simbolizar la búsqueda de guía y protección espiritual. Este sueño a menudo refleja la necesidad de tomar decisiones importantes en la vida, buscando la dirección correcta.

Además, San Pedro es considerado el guardián de las puertas del cielo, por lo que su aparición en sueños puede indicar un deseo de trascendencia o una conexión más profunda con lo divino.

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una manera de esparcimiento y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por esa razón, es esencial determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.