Resultados de la Quiniela de Santa Fe en la Primera: estos son los números ganadores del jueves 4 de septiembre
En este jueves, 4 de septiembre de 2025, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 3429 - San Pedro
|1°
|3429
|11°
|8120
|2°
|3254
|12°
|2659
|3°
|9137
|13°
|6790
|4°
|4229
|14°
|4941
|5°
|6425
|15°
|7038
|6°
|2450
|16°
|0873
|7°
|9683
|17°
|5334
|8°
|6641
|18°
|0788
|9°
|5770
|19°
|5572
|10°
|2031
|20°
|7479
¿Qué significa soñar con san pedro?
Soñar con San Pedro puede simbolizar la búsqueda de guía y protección espiritual. Este sueño a menudo refleja la necesidad de tomar decisiones importantes en la vida, buscando la dirección correcta.
Además, San Pedro es considerado el guardián de las puertas del cielo, por lo que su aparición en sueños puede indicar un deseo de trascendencia o una conexión más profunda con lo divino.
Recomendaciones para jugar con responsabilidad
El juego tiene que ser una manera de esparcimiento y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por esa razón, es esencial determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.
Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.
