Resultados de la Quiniela de Santa Fe en la Primera: estos son los números ganadores del jueves 4 de septiembre

Estos son los números ganadores de la quiniela de Santa Fe de este jueves en la Primera.

En este jueves, 4 de septiembre de 2025, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 3429 - San Pedro

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 4 de septiembre

 1°3429 11°8120
 3254  12°2659
 3°9137 13°6790 
 4229  14°4941 
 6425  15°7038 
 6°2450  16°0873
 9683  17°5334 
 6641  18°0788 
 5770  19°5572 
 10°2031 20°7479 

¿Qué significa soñar con san pedro?

Soñar con San Pedro puede simbolizar la búsqueda de guía y protección espiritual. Este sueño a menudo refleja la necesidad de tomar decisiones importantes en la vida, buscando la dirección correcta.

Además, San Pedro es considerado el guardián de las puertas del cielo, por lo que su aparición en sueños puede indicar un deseo de trascendencia o una conexión más profunda con lo divino.

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una manera de esparcimiento y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por esa razón, es esencial determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

