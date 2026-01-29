En esta noticia

En este jueves, 29 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 8224 - Caballo

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 29 de enero

 1°8224 11°1926
 1707  12°4074
 3°8567 13°8455 
 4616  14°4115 
 8819  15°8983 
 6°4250  16°8776
 2088  17°9547 
 1450  18°7587 
 3856  19°5414 
 10°1707 20°9543 

¿Qué significa soñar con caballo?

Soñar con caballos a menudo simboliza la libertad y la fuerza. Este animal representa la energía vital y la capacidad de avanzar en la vida, reflejando el deseo de escapar de limitaciones o restricciones.

Además, los caballos en los sueños pueden indicar la necesidad de controlar impulsos o emociones. Dependiendo del contexto del sueño, pueden representar tanto la pasión como la agresividad, sugiriendo un equilibrio entre estos aspectos.

Consejos para los apostantes

El juego debe ser una manera de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

