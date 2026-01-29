En este jueves, 29 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 8224 - Caballo

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 29 de enero

1° 8224 11° 1926 2° 1707 12° 4074 3° 8567 13° 8455 4° 4616 14° 4115 5° 8819 15° 8983 6° 4250 16° 8776 7° 2088 17° 9547 8° 1450 18° 7587 9° 3856 19° 5414 10° 1707 20° 9543

¿Qué significa soñar con caballo?

Soñar con caballos a menudo simboliza la libertad y la fuerza. Este animal representa la energía vital y la capacidad de avanzar en la vida, reflejando el deseo de escapar de limitaciones o restricciones.

Además, los caballos en los sueños pueden indicar la necesidad de controlar impulsos o emociones. Dependiendo del contexto del sueño, pueden representar tanto la pasión como la agresividad, sugiriendo un equilibrio entre estos aspectos.

Consejos para los apostantes

El juego debe ser una manera de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.