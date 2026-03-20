La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este jueves, 19 de marzo de 2026 los números ganadores del sorteo de la primera, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada. En este jueves, 19 de marzo de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes: Soñar con La Caída puede simbolizar una pérdida de control o una sensación de inseguridad en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja miedos internos y ansiedades sobre situaciones que parecen abrumadoras. Además, La Caída puede representar un cambio o una transformación inminente. Puede ser una señal de que es necesario dejar atrás viejas creencias o hábitos para avanzar hacia un nuevo capítulo en la vida. El juego debería ser una modo de diversión y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ello, es crucial crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional. Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.