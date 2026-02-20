En este jueves, 19 de febrero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes: Soñar con El Jorobado puede simbolizar la carga emocional o los obstáculos que enfrentamos en la vida. Este personaje a menudo representa la lucha interna y la necesidad de aceptar nuestras imperfecciones. Además, el sueño puede reflejar la percepción de ser juzgado o marginado por los demás. Puede ser un llamado a la empatía y a reconocer la belleza en la diversidad de las experiencias humanas. El juego tiene que ser una manera de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ello, es esencial determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional. Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.